WHO-exit en rem op immigratie: dit zijn de eerste decreten van Trump

Met de ondertekening van een ongekend aantal presidentiële decreten gaf Donald Trump gisteravond te kennen dat hij een vliegende start wil geven aan zijn nieuwe termijn als president.

De 78-jarige Trump ondertekende meer dan veertig decreten en trok 78 decreten in die de afgelopen jaren waren uitgevaardigd door zijn voorganger Joe Biden. Ter vergelijking: Trump zelf vaardigde in 2017 in zijn eerste week vijf decreten uit, evenveel als Barack Obama vier jaar eerder. Biden hield het vier jaar geleden op 24. Een greep uit de plannen:

Immigratie

Noodtoestand aan de grens met Mexico: Trump kondigde de noodtoestand af aan de zuidelijke grens met Mexico. In 2019 riep hij ook de noodtoestand uit om zijn aangekondigde grensmuur te bekostigen. Dit keer wil hij ook troepen naar de grens sturen om "fysieke barrières op te richten" en de bouw van de grensmuur te voltooien.

Trump kondigde de noodtoestand af aan de zuidelijke grens met Mexico. In 2019 riep hij ook de noodtoestand uit om zijn aangekondigde grensmuur te bekostigen. Dit keer wil hij ook troepen naar de grens sturen om "fysieke barrières op te richten" en de bouw van de grensmuur te voltooien. 'Remain-in-Mexico'-beleid keert terug: deze maatregel houdt in dat Mexicanen die asiel vragen bij de grens de beslissing over hun aanvraag in Mexico moeten afwachten. In 2018 voerde Trump dit ook in. De VS heeft hiervoor wel medewerking nodig van Mexico.

Einde aan gebruik app CBP One: met deze app van de Amerikaanse migratiedienst konden immigranten een afspraak maken om legaal de VS in te komen. Direct na de beëdiging is de app uit de lucht gehaald.

Capitoolbestormers

Gratie voor de Capitoolbestormers: Trump heeft gratie verleend aan ongeveer 1500 mensen die op 6 januari 2021 het Capitool bestormden. Dat komt neer op vrijwel iedereen die strafrechtelijk is vervolgd voor zijn rol bij de rellen. In zes gevallen heeft hij de straf van de veroordeelden verkort, waardoor ze vrijkomen. Daarbij lijkt het te gaan om mensen die veroordeeld werden voor het gebruiken van geweld tijdens de bestorming.

TikTok

TikTok krijgt uitstel: Trump heeft het ministerie van Justitie bevolen om het Amerikaanse verbod de komende 75 dagen niet te handhaven. De Amerikaanse president hoopt het bedrijf achter TikTok meer tijd te geven om een geschikte Amerikaanse koper te vinden, zodat het platform operationeel kan blijven in de VS.

Energie en klimaat

Het uitroepen van een energiecrisis: Trump heeft beloofd de prijzen voor energie en brandstof naar beneden te brengen en roept een nationale energiecrisis uit om die belofte waar te maken. In zijn inauguratiespeech die voorafging aan het ondertekenen van de decreten herhaalde hij de campagneslogan "drill baby drill", doelend op zijn plannen om meer olie en gas op te pompen.

Trump heeft beloofd de prijzen voor energie en brandstof naar beneden te brengen en roept een nationale energiecrisis uit om die belofte waar te maken. In zijn inauguratiespeech die voorafging aan het ondertekenen van de decreten herhaalde hij de campagneslogan "drill baby drill", doelend op zijn plannen om meer olie en gas op te pompen. Terugtrekking uit het Klimaatverdrag van Parijs: net als in zijn vorige termijn heeft Trump zich teruggetrokken uit het internationale klimaatverdrag. Hierin spraken landen af de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden Celsius te houden en het liefst onder de 1,5 graad. Hij zette ook zijn handtekening onder de brief die de VN op de hoogte moet stellen van het besluit.

Geen steun voor elektrische auto's: Biden investeerde veel geld in de elektrische auto-industrie, onder andere door worstelende autofabrikanten te helpen over te schakelen op de productie van elektrische auto's. Trump draait dat terug "om de auto-industrie te redden".

Wereldgezondheidsorganisatie