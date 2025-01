WHO-exit en rem op immigratie: de eerste decreten van Trump

Met de ondertekening van een ongekend aantal presidentiële decreten gaf Donald Trump gisteravond te kennen dat hij een vliegende start wil geven aan zijn nieuwe termijn als president.

De 78-jarige Trump ondertekende meer dan veertig decreten en trok 78 decreten in die de afgelopen jaren waren uitgevaardigd door zijn voorganger Joe Biden. Ter vergelijking: Trump zelf vaardigde in 2017 in zijn eerste week vijf decreten uit, evenveel als Barack Obama acht jaar eerder. Biden hield het vier jaar geleden op 24. Een greep uit de plannen van Trump:

Immigratie