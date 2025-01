Wekdienst 21/1: Europees Parlement debatteert over sociale media • PSV in Champions League tegen Rode Ster Belgrado

Goedemorgen! Het Europees Parlement debatteert over de macht van sociale media als X, Facebook, Instagram en TikTok en de gevaren van deze platforms voor de Europese Unie. En PSV speelt in de zevende ronde van de hoofdfase van de Champions League tegen Rode Ster Belgrado in Servië.

Eerst het weer: grijs en wat motregen. Vanmiddag hier en daar opklaringen. Het wordt tussen de 2 en 6 graden.