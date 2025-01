PSV laat zich geen crisis aanpraten: 'We hebben het heilige vuur nog steeds'

Een dal? Een dip misschien? Of toch een wak?

Niets van dit alles vindt trainer Peter Bosz een juiste typering van de matige vorm waarin PSV momenteel steekt. "Dit is de eerste keer in anderhalf jaar dat we een aantal duels achter elkaar minder spelen. Hier moeten we niet van in de war raken."

Het leek maandag op de persconferentie in Belgrado, waar PSV het vanavond vanaf 21.00 uur tegen Rode Ster opneemt in de zevende speelronde van de Champions League, wel op een potje Lingo tussen Bosz en de aanwezige journalisten: het zoeken naar het juiste woord voor de recente prestaties van de Eindhovenaren.

Het woord 'dal' werd het vaakst genoemd, maar als een standvastige quizmaster antwoordde Bosz bij herhaling dat hij die term niet correct vond.

Even niet goed genoeg

"Ik vind niet dat we in een dal zitten. Maar we zitten wel in een slechtere fase. Dat kan soms ten koste van je vertrouwen gaan. Zoals het durven voetballen. Maar ik vind niet dat we het heilige vuur missen", reageerde de trainer op vragen over het 3-1 verlies tegen PEC van afgelopen zaterdag.

Aan die nederlaag ging een uiterst moeizame bekerzege op Excelsior (5-4) en een gelukkig behaald gelijkspel tegen AZ (2-2) vooraf. "Het is op dit moment gewoon even niet goed genoeg en dat moeten we weer zien om te draaien."