Spoedberaad Australische regering na antisemitische aanvallen

Na een nieuwe antisemitische aanval in Sydney heeft de Australische premier Anthony Albanese de premiers van de deelstaten in zijn land met spoed bijeengeroepen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een kinderdagverblijf in een wijk aan de kust van de grootste stad van het land in brand gestoken en werden er antisemitische leuzen op de muren gekalkt. Het kinderdagverblijf was niet specifiek Joods, maar bevond zich wel vlak naast een synagoge en een joods-orthodoxe school. Bovendien werd het kinderdagverblijf tot 2023 gerund door een Joodse familie.

Premier Albanese bezocht in de ochtend het afgebrande kinderdagverblijf samen met Chris Minns, premier van deelstaat New South Wales waarvan Sydney de hoofdstad is. Hij benadrukte dat hij "deze vreselijke haatmisdaad ten zeerste veroordeelt". "Dit is een plek voor kinderen en families. Het is een verachtelijke en afschuwelijke misdaad", zei Albanese.

Het is de zoveelste antisemitische aanval in Australië in de afgelopen maanden. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en het daaropvolgende grootschalige geweld door het Israëlische leger in de Gazastrook zijn de spanningen in de Australische samenleving sterk toegenomen. Zowel de Joodse als de islamitische diaspora in het land is groot en emoties over de oorlog lopen hoog op. Wekelijks worden er vreedzame pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Maar er is ook een toename in het aantal meldingen van zowel antisemitisme als anti-islamitische retoriek in de samenleving.

Serie incidenten

De aanslag op het kinderdagverblijf past in een serie incidenten in Sydney in de afgelopen weken. Eind vorige week werd het voormalige huis van de prominente Joodse leider Alex Ryvchin in Sydney beklad met rode verf. Twee auto's in de straat werden in brand gestoken en beklad met antisemitische leuzen. Eerder werden ook in andere delen van de stad antisemitische leuzen op synagogen en auto's aangetroffen.

Ook in de andere grote Australische stad Melbourne is er een toename aan antisemitische aanvallen. Begin december werd een aanslag gepleegd op een synagoge. Gelovigen konden het gebouw net op tijd ontvluchten nadat gemaskerde personen brandbommen naar binnen hadden gegooid. Eén persoon raakte lichtgewond. Volgens de autoriteiten ging het om een terroristische aanval. De meeste daders zijn nog op vrije voeten.

'Copycat'-aanvallen

De politie vermoedt dat ze uit het criminele circuit komen. "Deze aanvallen zijn gericht op maximale schade en intimidatie", zei politiecommissaris Peter McKenna tegen de krant Sydney Morning Herald. "We zien ook dat er 'copycat'-aanvallen worden gepleegd, waarbij mogelijk minderjarigen betrokken zijn die waarschijnlijk niet inzien hoe ernstig hun misdrijf is."

De politie heeft een speciaal team opgezet dat de antisemitische aanvallen in Sydney onderzoekt. Tot nu toe zijn zeven mensen gearresteerd. Afgelopen maandag werd een 34-jarige vrouw aangeklaagd voor betrokkenheid bij vandalisme en brandstichting in december.

Sinds kort na 7 oktober 2023 is er al een landelijk politieteam actief, Operation Shelter genaamd, vanwege de toegenomen spanningen in de samenleving. Sindsdien zijn 179 mensen opgepakt voor onder meer antisemitische of anti-islamitische uitingen. Er zijn veel extra politiemensen ingezet om gebieden rondom synagogen en moskeeën in de gaten te houden.

Extra politieagenten

Deelstaatpremier Minns heeft aangekondigd extra politieagenten in te zetten om de daders van de aanvallen op onder meer het kinderdagverblijf op te sporen. "Deze aanvallen zijn walgelijk en we zullen ervoor zorgen dat deze klootzakken opgepakt worden", beloofde hij. Hij onderzoekt daarnaast de mogelijkheden om haatzaaien of het oproepen tot onverdraagzaamheid strenger te bestraffen. Dat is ook waar de grootste oppositiepartij in het land, de Liberalen, op aanstuurt. Die wil minimumstraffen van vijf jaar cel invoeren voor antisemitisme.

Maar de voorzitter van de Australische Palestijnse Belangengroep, Nasser Mashni, is bang dat strengere straffen voor haatzaaien "politiek gemotiveerd" zijn. "Dit gaat ten koste van fundamentele vrijheden, zoals het recht om te protesteren en de vrijheid van meningsuiting", zei hij tegen de Sydney Morning Herald. "Het is een poging om de tegenstanders van de oorlog van Israël in Gaza het zwijgen op te leggen."

Gemeenschapsleiders van zowel Joodse als islamitische achtergrond komen binnenkort samen om het toenemende extremisme en de polarisatie in het land te bespreken.