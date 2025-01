Australische regering houdt spoedberaad na antisemitische aanvallen

Na een nieuwe antisemitische aanval in Sydney heeft de Australische premier Anthony Albanese de premiers van de deelstaten in zijn land met spoed bijeengeroepen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een kinderdagverblijf in een wijk aan de kust van de grootste stad van het land in brand gestoken en werden er antisemitische leuzen op de muren gekalkt. Het kinderdagverblijf was niet specifiek Joods, maar bevond zich wel vlak naast een synagoge en een joods-orthodoxe school. Bovendien werd het kinderdagverblijf tot 2023 gerund door een Joodse familie.

Premier Albanese bezocht het afgebrande kinderdagverblijf samen met Chris Minns, premier van deelstaat New South Wales, waarvan Sydney de hoofdstad is. Hij benadrukte dat hij "deze vreselijke haatmisdaad ten zeerste veroordeelt". "Dit is een plek voor kinderen en gezinnen. Het is een verachtelijke en afschuwelijke misdaad", zei Albanese.

Het is de zoveelste antisemitische aanval in Australië in de afgelopen maanden. Sinds de aanval van Hamas op 7 oktober 2023 en het daaropvolgende grootschalige geweld door het Israëlische leger in de Gazastrook zijn de spanningen in de Australische samenleving sterk toegenomen. Zowel de Joodse als de islamitische diaspora in het land is groot en emoties over de oorlog lopen hoog op. Wekelijks worden er vreedzame pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Maar er is ook een toename in het aantal meldingen van zowel antisemitisme als anti-islamitische retoriek in de samenleving.