TikTok in VS niet op zwart, maar ook na ingrijpen Trump in grijs gebied

De nieuwe Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarmee hij het verbod op TikTok wil uitstellen. Vlak na zijn aantreden droeg hij het ministerie van Justitie op om het Amerikaanse verbod de komende 75 dagen niet te handhaven, maar TikTok begeeft zich in juridisch grijs gebied door daarin mee te gaan.

De Amerikaanse president hoopt het bedrijf achter TikTok meer tijd te geven om een geschikte Amerikaanse koper te vinden, zodat het platform operationeel kan blijven in de VS. "Ik heb een zwakke plek voor TikTok", zei Trump. "Dit geeft mij het recht de app te verkopen of te verbieden. Dat zullen we later besluiten."

TikTok in grijs gebied

In de wet die TikTok verbiedt, staat dat de Amerikaanse president het verbod met negentig dagen kan uitstellen. De deadline daarvoor was zondag, één dag voordat Trump het stokje overnam van Joe Biden.

Trump noemt de "ongelukkige timing" een obstakel om de abrupte sluiting van TikTok te voorkomen. Door zijn minister van Justitie op te dragen de wet niet te handhaven, wil hij zijn regering meer tijd geven om "de juiste weg voorwaarts" te bepalen.

Het lijkt erop dat ByteDance, het Chinese bedrijf achter TikTok, in juridisch grijs gebied opereert door de app in de VS weer beschikbaar te maken. Afgelopen vrijdag nog besliste de hoogste Amerikaanse rechtbank dat het verbod op zondag kon doorgaan. Volgens de wet is de app dus nog steeds verboden, maar belooft Trump dat zijn regering voorlopig een oogje toeknijpt.

Op zwart

Dit weekend ging TikTok daadwerkelijk op zwart in de VS, kort voordat het verbod daadwerkelijk van kracht werd. Amerikanen die TikTok-video's wilden bekijken, kregen te lezen dat de app als gevolg van de wet niet toegankelijk is.