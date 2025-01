Late treffer helpt Cambuur aan winst bij Roda en derde plek in eerste divisie

Het inhaalduel tussen Roda JC en SC Cambuur - een wedstrijd die op 10 januari vanwege een laag van 17 centimeter sneeuw in het Parkstad Limburg Stadion van het programma geschrapt moest worden - is met 1-0 gewonnen door de gasten uit Friesland.

Door die zege schoof Cambuur over FC Dordrecht op naar de derde plaats van de eerste divisie. De achterstand op nummer twee Excelsior, waarvan nota bene afgelopen vrijdag eveneens met 1-0 was gewonnen, bedraagt nog vier punten. Het gat met koploper FC Volendam is acht punten.

Geen topscorers

Beide ploegen misten hun topscorer door een schorsing (Roda moest het doen zonder Thibo Baeten en de gasten zonder Remco Balk), maar toch was het al na anderhalve minuut bijna raak. De inglijdende Cambuur-speler Sturla Ottesen zag de bal tegen de paal rollen.

Daarna was het lang wachten op doelgevaar. De rust was al in zicht toen Tiago Cukur, door Roda-keeper Issam El Maach in stelling gebracht met een verre uittrap, de bal rakelings over het Cambuur-doel joeg.