Dodental explosie brandstoftruck in Nigeria opgelopen tot 98

Het dodental na de explosie van een brandstoftruck in Nigeria is opgelopen tot 98, meldt het regionale noodagentschap in de staat Niger. 69 mensen met verwondingen belandden in het ziekenhuis.

Op zo'n 50 kilometer van hoofdstad Abuja ontplofte zaterdag een tankwagen nadat de truck door een nog onbekende oorzaak was gestrand en gekanteld. Toen groepen mensen probeerden de benzine uit het voertuig af te tappen vond er een explosie plaats, waarna er brand uitbrak. Kort daarna werd al gesproken over zeker 70 doden.

"Na het opruimen van de brokstukken van de ontplofte truck ontdekten we nog 12 lichamen, waardoor het totale aantal doden nu 98 is", zei de directeur van de noodgezondheidsorganisatie. 80 slachtoffers zijn in een massagraf bij een ziekenhuis begraven.

Vaker ongelukken met tankwagens

Vorig jaar vonden ook twee ongelukken met tankwagens plaats. In september kwamen 48 mensen om het leven bij een explosie van een brandstofwagen en een maand later stierven 147 mensen na een ontploffing van een tankwagen.

Nigeria is de grootste olieproducent van Afrika, maar de prijs van brandstof is daar de laatste jaren meermaals over de kop gegaan en ook andere kosten van levensonderhoud zijn hard gestegen.