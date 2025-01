Slot wil niets weten van 'beste team ter wereld' voor duel tussen Liverpool en Lille

"Liverpool is het beste team van de wereld", zei Brentford-trainer Thomas Frank zaterdag nadat zijn ploeg met 2-0 verloor van de ploeg van Arne Slot.

Niet alleen in de Premier League staat Liverpool immers aan de leiding, ook in de Champions League is er geen vuiltje aan de lucht voor Slot. Na zes wedstrijden heeft de ploeg de volle achttien punten, dinsdag speelt Liverpool tegen LOSC Lille in de Europese topcompetitie. "Zowel verdedigend als aanvallend is de ploeg dominant. Liverpool is héél, héél goed", oordeelde Frank.

"Het zijn mooie woorden van een trainer die zich bewezen heeft in de Premier League", reageert Slot. "Maar de waarheid is ook dat we nog veel sterke teams moeten treffen, dus het is echt te vroeg om zo'n uitspraak te doen."

Lille imponeert

Eind november maakte Liverpool nog indruk door titelverdediger Real Madrid in de Champions League met 2-0 te verslaan. Onder Slot verloor Liverpool dit seizoen pas twee wedstrijden. Nottingham Forest won de in Premier League met 0-1 en Tottenham Hotspur was met dezelfde cijfers te sterk in de League Cup.