OM eist 9 jaar cel tegen man die dochter en achternicht zou hebben misbruikt

Het Openbaar Ministerie heeft negen jaar cel geëist tegen de 47-jarige Fred K. uit Boekel. Volgens de officier van justitie heeft de man zich jarenlang op "stuitend grote schaal" schuldig gemaakt aan misbruik. Onder anderen zijn dochter en achternicht waren daarvan het slachtoffer. Daarnaast haalde hij tientallen meisjes over om seksueel getinte foto's te sturen via Snapchat.

De verdenkingen tegen K. begonnen in de winter van 2014/2015 toen zijn achternicht bij hem introk, meldt Omroep Brabant. Hij zou haar in de periode dat ze bij hem woonde meerdere keren hebben verkracht. Ze was 18 jaar en dus meerderjarig, maar ze was ook zeer kwetsbaar, aldus de officier. Kort nadat ze bij hem was ingetrokken, raakte ze zwanger en pleegde ze abortus.

Toen zijn achternicht wegging, zou het vergrijp zijn begonnen aan zijn dochter, die om het weekend bij hem kwam logeren. Zij was toen negen en het zou zijn doorgegaan tot haar dertiende. Opvallend was dat de achternicht in 2017 al een melding maakte bij Veilig Thuis, nadat ze vader en dochter naakt in bed had zien liggen. Met die melding is toen niets gebeurd.

USB-stick met 43 meisjesnamen

Toen ook zijn dochter niet meer bij K. langs wilde komen, stapte hij volgens het OM over naar het online misbruik. Hij benaderde jonge meisjes via Snapchat, waar hij zich voordeed als een tiener, en verleidde ze om naaktfoto's en -filmpjes te maken. Daarmee perste hij ze vervolgens af om ervoor te zorgen dat ze nog meer seksuele handelingen voor de camera zouden doen.

In totaal vond de politie na zijn aanhouding in mei 2023 43 mapjes met meisjesnamen op een USB-stick en bij elkaar duizenden foto's en video's. Niet alle meisjes zijn gevonden of wilden aangifte doen. Daarom stonden er veertien op de tenlastelegging. Volgens de officier is er genoeg bewijs dat K. de meisjes onder druk zette om seksuele handelingen te doen.

Pedoseksuele stoornis

K. is volledig toerekeningsvatbaar verklaard. Daarom kwam de officier van justitie tot een eis van negen jaar cel. Daarnaast moet K. behandeld worden aan zijn pedoseksuele stoornis. Verder wil het OM een contactverbod en mag K. niet meer in de buurt van jonge kinderen komen.

Zelf ontkent K. dat hij zijn achternicht en dochter heeft misbruikt. Zijn advocaat stelt dat hiervoor geen bewijs is en eist dat er op deze punten vrijspraak volgt. Volgens hem hebben ze met elkaar overlegd over de aangifte en waren de verklaringen wisselend. Het online misbruik geeft K. wel toe en daar zegt hij zich voor te schamen.

De rechtbank doet op 17 februari uitspraak.