Trump: '20 januari 2025 is Bevrijdingsdag'

Donald Trump belooft dat een gouden tijdperk gloort nu hij is teruggekeerd in het Witte Huis. Volgens hem is er onder zijn voorganger Joe Biden een vertrouwenscrisis ontstaan in het land, maar wil hij eenheid brengen en een vredesstichter zijn.

"20 januari 2025 is Bevrijdingsdag", kondigde hij aan nadat hij de presidentiële eed had afgelegd. "Het wordt onze topprioriteit om een natie te bouwen die trots, welvarend en vrij is."

Aan het begin van zijn toespraak haalde hij hard uit naar de vorige regering. "Er is een vertrouwenscrisis. Jarenlang heeft een radicale en corrupte bovenlaag macht en welvaart van onze burgers afgenomen", zei Trump. "We hebben nu een overheid die thuis niet eens een simpele crisis kan oplossen en tegelijkertijd in het buitenland een reeks catastrofale gebeurtenissen in struikelt."

Biden, in tegenstelling tot Trump vier jaar geleden aanwezig bij de ceremonie, lachte soms minzaam om de kwalificaties die Trump gebruikte. De ceremonie werd voor het eerst in veertig jaar binnen gehouden vanwege de ijzige kou in Washington.

Tegengaan illegale immigratie topprioriteit

Trump noemde illegale immigratie tegengaan het belangrijkste thema voor zijn regering. Hij zei de noodtoestand uit te roepen aan de zuidelijke grens met Mexico en wil het leger inzetten om de grens te beschermen. Ook beloofde hij "miljoenen en miljoenen" criminele, illegale immigranten uit te zetten.

Een ander speerpunt is het tegengaan van inflatie. Volgens hem zijn daar importheffingen voor andere landen voor nodig, zodat de belastingdruk op Amerikanen kan worden verlicht.

Hoewel economen voorspellen dat dergelijke maatregelen handelsoorlogen veroorzaken en de prijzen voor consumenten laten toenemen, is Trump ervan overtuigd dat er "grote hoeveelheden geld zullen binnenkomen bij Financiën". Hij richt daar zelfs de nieuwe External Revenue Service voor op.

Uit Klimaatakkoord

Trump noemde ook de hoge energieprijzen als oorzaak van de inflatie. Hij zegt die tegen te kunnen gaan door meer in te zetten op fossiele brandstof. Hij stapt daarvoor zoals verwacht uit het Klimaatakkoord van Parijs, maakte het Witte Huis al bekend.

Daarnaast schrapt hij milieumaatregelen die elektrisch rijden moeten bevorderen ("Je mag weer je eigen auto kiezen") en wil hij oliebedrijven toestaan meer op te pompen ("Drill, baby, drill"). Om meer armslag te krijgen wil hij ook hier een noodtoestand voor uitroepen.