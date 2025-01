Biden verleent vlak voor beëdiging Trump ook familieleden preventief gratie

Vlak voor de beëdiging van Trump heeft Joe Biden nog enkele leden van zijn familie preventief gratie verleend. Hij schrijft op de website van het Witte Huis dat hij zo een eind wil maken aan de "niet aflatende aanvallen en bedreigingen die alleen bedoeld zijn om mij te raken".

Het gaat om zijn jongere broer James B. Biden, diens vrouw Sara Jones Biden, zijn zusje Valerie Biden Owens, haar man John T. Owens en zijn tweede broer Francis W. Biden.

Verder schrijft de inmiddels oud-president dat hij Gerald Lundergan gratie heeft verleend. Lundergan is een Amerikaans zakenman en oud-politicus. Hij werd in 2019 tot 21 maanden gevangenisstraf veroordeeld voor het doorsluizen van geld naar de campagnekas van zijn dochter, Alison Lundergan.

Dochter Lundergan deed in 2014 als toenmalig minister van Buitenlandse Zaken in de staat Kentucky een poging om toe te treden tot de Senaat, maar slaagde daar niet in. Na zijn vrijlating hielp Lundergan mee aan de oprichting van een stichting die zich inzet om oud-gevangenen weer aan het werk te krijgen, schrijft Biden.

Huisarrest

Biden heeft ook de levenslange gevangenisstraf voor Leonard Peltier omgezet naar huisarrest. De nu 80-jarige Peltier zat bijna een halve eeuw in de gevangenis voor de moord op twee FBI-agenten in 1975.

Eerder vandaag gaf Biden ook al preventief gratie aan enkele prominenten, om hen te beschermen tegen wraakzuchtige procedures van Donald Trump. Ook gaf hij vorig jaar zijn zoon Hunter gratie.