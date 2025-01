Aantal stamceldonaties opnieuw gegroeid, wel zorgen over donorenbestand

285 Nederlanders hebben vorig jaar stamcellen gedoneerd om patiënten met levensbedreigende bloedaandoeningen, zoals leukemie, te helpen.

Dat is een record. Dit houdt in dat, van de tienduizenden geregistreerde stamceldonoren in Nederland, er in 285 gevallen een match was met een patiënt en er een donatie volgde. Als ook donaties uit Duitsland worden meegeteld, staat het aantal op 323.

"Daarmee zet de stijging die tien jaar geleden werd ingezet nog steeds door", meldt stichting Matchis, het centrum voor stamceldonoren.

Al jaren stijgt het aantal mensen dat zich registreert als stamceldonor, waardoor ook de kans op matches toeneemt. In Nederland staan op dit moment 42.000 mensen geregistreerd als stamceldonor. "Vooral veel jongeren hebben zich in de afgelopen jaren aangemeld", vertelt een woordvoerder van Matchis. Stamcellen van een jonge donor geven een grotere genezingskans dan van oudere donoren.

Groei donoren stokt

Hoewel het aantal donoren elk jaar toeneemt, groeit het bestand minder hard dan gewenst. Matchis streeft naar 20.000 tot 30.000 nieuwe donoren per jaar, maar in september hadden minder dan 10.000 mensen zich pas aangemeld.

Voor stamceldonoren geldt een maximumleeftijd van 55 jaar. Omdat het aantal uitschrijvingen als gevolg van het bereiken van die leeftijd in de komende jaren zal toenemen, maakt Matchis zich zorgen dat het bestand in de toekomst niet verder zal groeien of zelfs zal afnemen.