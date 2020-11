Bijna helft jongeren zegt zich slechter te voelen door coronacrisis

Bijna de helft van de jongeren van 18 tot 24 jaar zegt zich in onderzoek van bureau I&O Research slechter te voelen dan voor de coronacrisis. Dat is veel meer dan andere leeftijdsgroepen, waarbij iets meer dan een kwart zich slechter voelt. I&O Research doet in opdracht van de NOS maandelijks onderzoek naar het draagvlak van het coronabeleid.

"Kijk, als je vraagt hoe ze zich voelen, antwoorden twee op de drie jongvolwassenen in eerste instantie gewoon 'goed'", zegt onderzoeker Peter Kanne. "Maar als je dan doorvraagt, kantelt het beeld. De rode draad is dat veel jongeren zeggen: dit duurt te lang en ik zit er doorheen."

Velen zijn verveeld, bijvoorbeeld omdat ze niet naar feestjes kunnen of omdat ze hun sociale contacten missen. Ook zijn ze de colleges of lessen op afstand zat. "Er zijn jongeren die bijvoorbeeld zeggen: dit zou de mooiste tijd van mijn leven moeten zijn en ik zit alleen maar naar een beeldscherm te kijken", aldus Kanne. "En er is ook een substantieel deel dat zich depressief of eenzaam voelt."

Vooral dat eenzaamheidsgevoel onder de jongeren valt op. 69 procent zegt zich nu eenzamer te voelen dan voor de crisis, in april was dat nog 49 procent. Bij andere groepen ligt dat tussen ongeveer een vijfde en een derde.

Steun kabinet neemt weer toe

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat bijna driekwart van de Nederlanders in grote lijnen achter het coronabeleid van het kabinet staat. Dat is meer dan de 65 procent van oktober, toen het aantal besmettingen opliep, en ongeveer net zoveel als in het voorjaar.

Ook blijkt dat veel meer mensen nu een mondkapje dragen, vooral in winkels. Voor de zomer deed 4 tot 6 procent dat en vorige maand zei 20 procent dit altijd of meestal te doen. Inmiddels is dat percentage mondkapjesdragers meer dan verdrievoudigd, tot 67.

Ondanks de steun in algemene zin wil 60 procent van de Nederlanders nog steeds dat het kabinet strengere maatregelen neemt en strakker handhaaft. In oktober, nog voor de gedeeltelijke lockdown, wilde 66 procent een hardere aanpak. In september, voordat het aantal besmettingen fors opliep, was dat slechts 37 procent.

Verdeeldheid over horeca

Het aandeel Nederlanders dat juist vindt dat de maatregelen te ver gaan is veel kleiner. Nu is dat 13 procent. In september vond 23 procent de maatregelen nog te ver gaan. Slechts 2 procent van de Nederlanders wil dat alle maatregelen losgelaten worden.

Dinsdag werd bekend dat onder meer bibliotheken weer open kunnen gaan en dat cafés en restaurants nog dicht blijven. Daarmee zit het kabinet redelijk op dezelfde lijn als de Nederlanders: twee derde sprak zich uit voor heropening van de bibliotheken. 47 procent vindt dat de horeca nog niet open kan, 35 procent meent dat het daarvoor al veilig genoeg is.