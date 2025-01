Wolf die uren in schuur in Hengelo lag is weer vrijgelaten in bos

In een schuur in het Gelderse dorp Hengelo heeft vandaag urenlang een wolf liggen slapen. Een dierenarts heeft het dier op afstand verdoofd en weggevoerd. De wolf is naar een bos gebracht, waar hij rustig kan ontwaken. Dat meldt de provincie aan Omroep Gelderland.

De bewoonster van het huis ontdekte de wolf vanmorgen en belde de politie. De tuin werd vervolgens met politielinten afgezet en agenten hielden omstanders op afstand.

Volgens de woordvoerder van de provincie is dit een uitzonderlijke situatie. "Wolven zijn van nature schuwe dieren, we maken dit dus niet vaak mee."

Even werd gedacht dat het dier was aangereden en beschutting zocht. Maar de dierenarts heeft bij nader onderzoek geen verwondingen geconstateerd. Waarom het dier dan de bewoonde wereld in is gelopen, is niet duidelijk.

'Dit maak je niet elke dag mee'

Buurtbewoners die het nieuws hoorden, kwamen vanmiddag naar buiten in de hoop het dier te kunnen zien. "Ik woon zelf in de buurt dus ik dacht: laat ik toch even gaan kijken. Dit maak je natuurlijk niet elke dag mee", zei een buurtbewoner.

Bang voor de wolf zijn de bewoners niet, al heersen er wel zorgen. "Hiertegenover zit een speeltuin. Je weet natuurlijk nooit wat er kan gebeuren met kinderen en zo'n wolf die mogelijk gewond is", zei een andere bewoner.