Innovaties kunnen Nederland, met flink meer geld, uit stikstofcrisis helpen

"Kijk uit met te grote beloftes over de potentie van innovaties", reageert hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman. "We zitten niet voor niets al zes jaar in een crisis omdat de acceptatie van maatregelen bij boeren laag is."

Innovatie kan een deel van de oplossing zijn, maar allereerst moet er politieke duidelijkheid komen, meent Erisman. "Als je niet weet of je bedrijf mag blijven bestaan, ga je niet innoveren. En als je wilt dat boeren minder kunstmest of krachtvoer gebruiken, dan moet ook duidelijk zijn welke vergoeding ertegenover het verlies aan opbrengsten staat."

Ook aan de innovaties zelf kleven volgens Erisman mitsen en maren. "Een deel van de innovaties is slecht te handhaven en niet alle innovaties worden geaccepteerd. Ik denk aan het middel Bovaer dat de methaanuitstoot van koeien vermindert, maar waartegen in het Verenigd Koninkrijk veel weerstand ontstond. Mensen wantrouwden de melk van koeien die Bovaer bij hun voer kregen."

'Kom met houdbare oplossing'

Het huidige kabinet besloot de 24 miljard euro die het vorige kabinet had vrijgemaakt om de stikstofproblemen aan te pakken te schrappen. Voor de aanpak van het stikstofprobleem stelde het huidige kabinet 5 miljard beschikbaar.

Verantwoordelijk minister Wiersma kwam begin vorige maand met haar plan van aanpak, maar dat werd in de Kamer niet met enthousiasme ontvangen.

De rechtbank riep het kabinet eind vorige maand op om na 5,5 jaar met een houdbare oplossing voor het stikstofprobleem te komen. De rechtbank deed die oproep in de uitspraak in een zaak tegen een melkveehouderij uit Zeist. De eigenaar wil dit bedrijf al jaren uitbreiden met een stal voor vleeskuikens. Hij kreeg twee keer een vergunning van de provincie, maar die is beide keren vernietigd nadat natuurorganisaties naar de rechtbank waren gestapt.

Binnen het kabinet leven grote zorgen over de gevolgen van de uitspraak. "We moeten doorbraken forceren", aldus premier Schoof, die inmiddels een ministeriële commissie stikstof in het leven heeft geroepen.