Vos verrast met deelname in Maasmechelen, Van der Poel terug na blessure

Marianne Vos rijdt een extra wereldbekerwedstrijd in de voorbereiding op de wereldkampioenschappen veldrijden. Net als Mathieu van der Poel start ze komend weekend zowel in Maasmechelen (zaterdag) als Hoogerheide (zondag).

Vos zou oorspronkelijk alleen in Hoogerheide rijden, maar hoopt in Maasmechelen extra punten te sprokkelen voor het WK, legt bondscoach Gerben de Knegt uit. "Die extra punten kunnen haar een verbeterde startpositie opleveren op het WK, dus daar zet ze op in."