Feyenoord bevestigt komst Moder, middenvelder tekent tot medio 2028

Feyenoord heeft zich versterkt met de 25-jarige middenvelder Jakub Moder. De Pool komt over van Brighton & Hove Albion en tekent een contract tot de zomer van 2028.

Moder is de eerste winterse versterking voor Feyenoord. Het team van de Deense coach Brian Priske staat teleurstellend vierde in de eredivisie.

Op het afgelopen EK speelde Moder nog een helft tegen het Nederlands elftal in de door Polen met 2-1 verloren groepswedstrijd, maar kwam daarna voor zijn club niet veel meer in actie. De 31-voudig international speelde dit seizoen mee in slechts vier Premier League-wedstrijden.

Nog geen debuut

"Natuurlijk zal het even wennen zijn om hier te voetballen, maar ik hoop dat ik zo snel mogelijk kan laten zien wat ik in huis heb", zegt Moder over zijn overstap. "Maar in de komende wedstrijden in de Champions League tegen Bayern München en Lille ben ik nog supporter."

Moder is namelijk nog niet speelgerechtigd tijdens de laatste twee duels voor de knock-outfase van de Europese topcompetitie. Hij zal daardoor op zijn vroegst begin februari zijn officiële debuut kunnen maken voor Feyenoord.

De afgelopen drie jaar kwam Moder tot 51 duels in de Premier League. Voor zijn overstap naar Brighton speelde de multifunctionele middenvelder in Polen voor Lech Poznan en Odra Opole. Naar verluidt maakt hij voor 1,5 miljoen euro de overstap.