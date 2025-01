Politie Zuid-Afrika: leider illegale goudmijn met hulp agenten ontsnapt

Een Zuid-Afrikaanse bendeleider die vermoedelijk de leiding had over een illegale goudmijn is met hulp van de politie ontsnapt. Hij was vorige week uit een illegale goudmijn gehaald waar 87 mensen waren omgekomen. Ruim 240 mijnwerkers brachten het er levend vanaf.

De politie zei dat de bendebaas, die James Neo Tshoaeli heet, net als andere mijnwerkers uit de mijn is gehaald, maar daarna nooit is gearresteerd. Er is een onderzoek gestart naar wie hem hielp ontkomen, melden de autoriteiten.

Vorige week kwam naar buiten dat de politie in september had besloten om de mijn te blokkeren en daarmee de illegale goudwinning te beëindigen. Mijnwerkers die naar boven kwamen, werden opgepakt. Maar wie dat niet deed zat dus vast, zonder genoeg eten en drinken.

Zuid-Afrikaanse mensenrechtenorganisaties en -advocaten hadden al lange tijd kritiek op de operatie. Ze noemden de politie medeplichtig aan het uithongeren van de mijnwerkers. Een overgrote meerderheid zou zich ernstig verhongerd uiteindelijk hebben overgegeven aan de politie.

Maar ook Tshoaeli, die ook bekend staat als "Tiger", zou verantwoordelijk zijn voor enkele doden, mishandelingen en martelingen. Dat is allemaal ondergronds gebeurd, zegt de politie. Bewijs daarvoor zou komen uit getuigenverklaringen van overlevenden en videobeelden, meldt een politiewoordvoerder aan het lokale medium SABC. Hij zou ook voedsel hebben gehamsterd en weggehouden van andere illegale mijnwerkers.

Stop van illegale mijnbouw

Tiger had nadat hij uit de mijn was gehaald direct naar het dichtstbijzijnde politiebureau moeten worden gebracht om daar te worden aangehouden, zegt de woordvoerder van de nationale politie. Maar dat is dus niet gebeurd.

"De enige logische conclusie is dat iemand hem heeft laten gaan," zei ze.

In Zuid-Afrika werken veel illegale mijnwerkers, die in verlaten mijnen graven naar restjes goud. De politie is al langer bezig met een operatie om illegale mijnbouw te stoppen.