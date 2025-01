Politie houdt 15 verdachten aan voor betrokkenheid bij explosies

De politie heeft vanochtend vijftien verdachten aangehouden in verband met verschillende explosies in Rotterdam, Zandvoort en Den Haag. De verdachten zijn tussen de 15 en 25 jaar oud en komen uit Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Delft, Den Haag, Spijkenisse en Amsterdam.

Het zijn zaken waarvan de politie dossiers "op de plank had liggen", zegt plaatsvervangend districtschef Wim Hoek van de Politie Rotterdam. De aangehouden verdachten worden van verschillende explosies verdacht waarbij cobra's en andere explosieven zijn gebruikt.

De politie wil niet zeggen om welke zaken het gaat, maar zegt wel dat bij deze arrestaties niemand is aangehouden die verdacht wordt van een van de explosies bij het huis van een Rotterdamse gemeenteambtenaar. "Ik wil niet alle zaken toelichten. maar deze zaak is er niet bij betrokken", zegt Hoek.

'Explosies zijn een levensdelict'

Volgens hem zijn de aanhoudingen een "heel duidelijk signaal". Een van de verdachten is aangehouden in verband met een ontploffing in oktober vorig jaar. "Het is niet de vraag of we je aanhouden, maar wanneer we je aanhouden", zegt de politiechef.

Hij wil niet spreken van vuurwerk, maar van "aanslagen met explosieven." Hij noemt de toename in ontploffingen een zorgelijke trend en denkt dat de vaak jonge verdachten de gevolgen en consequenties van het uitvoeren van een aanslag niet zien. "Het is een levensdelict", zegt Hoek. "Het lijkt alsof men zich dit niet voldoende realiseert".