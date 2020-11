Concurrentiestrijd in de consolewereld, terwijl grote nieuwe games vooralsnog ontbreken

In de gamewereld zijn het de twee belangrijkste weken van het jaar. Vorige week kwam de Xbox Series X uit, vandaag is het aan de PlayStation 5. Er is zeven jaar op de nieuwe generatie consoles gewacht. Ze vliegen nu over de toonbank. Wie er vandaag een wil kopen heeft zelfs een probleem: ze zijn vrijwel nergens verkrijgbaar. De kans is miniem dat je er een voor Kerst in huis hebt.

Niet gek, want wereldwijd is de vraag naar nieuwe consoles enorm. De PlayStation 4 werd de afgelopen jaren meer dan 114 miljoen keer verkocht. De Xbox One, de voorganger van de Series X, werd 48 miljoen keer aangeschaft. Ondertussen duwt de coronapandemie de vraag naar de nieuwe consoles omhoog - want we zijn veel thuis, en gamen daardoor ook meer.

Zowel Microsoft (producent van de Xbox) en Sony (van de PlayStation) druppelden de afgelopen jaren mondjesmaat informatie om de hype rondom de nieuwe consoles op te bouwen. Dat de opvolgers van de PlayStation 4 en Xbox One een stuk sneller zouden worden dan hun voorgangers stond vast. Wat daarom in aanloop naar de release van de twee spelcomputers vooral het nieuws domineerde, was het uiterlijk van de consoles.

De Xbox Series X bleek een zwarte toren te zijn, en de PlayStation 5 viel op door zijn flinke omvang en vorm; was het een console, router of luchtbevochtiger die je in huis haalde? Veel mensen vergeleken de console met huishoudelijke apparaten, iets wat designer Yujin Morisawa wel mooi vond. "Wanneer je iets ontwerpt, wil je dat het comfortabel voelt. Soms lijkt het op een plant, dier of object. Dat is fijner dat wanneer het echt vreemd is, of iets dat mensen nog nooit gezien hebben", zei hij tegen de Washington Post.

En nu de binnenkant

Maar, genoeg over de buitenkant: wat er zich in het apparaat bevindt, telt. De consoles zijn krachtiger geworden en hebben een snelle SSD-schijf voor de opslag. Hierdoor laden spellen véél sneller.

"Dat is de belangrijkste sprong. Je zit nu nauwelijks naar een laadscherm te kijken, terwijl dat bij vorige generaties minuten kon duren", zegt gamejournalist Bastiaan Vroegop. Hij testte beide consoles. "Games zijn al mooi, daar hoeft niet zo'n grote sprong gemaakt te worden. Daarom maakt het beperken van de laadtijd veel uit voor de gebruiker."