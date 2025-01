Hamilton begint bij Ferrari: 'Vastgehouden aan droom om in het rood te racen'

Voor Lewis Hamilton is vandaag een nieuw hoofdstuk in zijn roemrijke Formule 1-loopbaan begonnen: de zevenvoudig wereldkampioen heeft zich laten zien op het hoofdkantoor van Ferrari, met ingang van dit jaar zijn nieuwe werkgever.

Van de 40-jarige Brit worden nieuwe heldendaden op de mondiale circuit verwacht, maar zijn eerste daden in dienst van de Italiaanse renstal waren nog bescheiden. Hamilton deelde een foto waarop hij in een zwart pak poseert naast een F40-sportwagen.

"Er zijn dagen waarvan je weet dat je ze voor altijd zult herinneren en vandaag, mijn eerste als Ferrari-coureur, is zo'n dag", schreef de van Mercedes overgekomen Formule 1-grootheid erbij.

"Ik heb het geluk gehad om dingen in mijn carrière te bereiken die ik nooit voor mogelijk had gehouden, maar een deel van mij heeft altijd vastgehouden aan die droom om in het rood te racen. Ik ben erg gelukkig dat ik die droom vandaag kan verwezenlijken."

Nieuw tijdperk

Hamilton debuteerde in 2007 in de Formule 1 bij McLaren en veroverde een jaar later met het Britse team zijn eerste wereldtitel. Na zijn overstap in 2013 naar Mercedes voegde hij daar nog eens zes kampioenschappen aan toe. Afgelopen seizoen, waarin Max Verstappen zijn derde wereldtitel pakte, eindigde Sir Lewis als zevende.

"Vandaag beginnen we een nieuw tijdperk in de geschiedenis van dit iconische team en ik kan niet wachten om te zien welk verhaal we samen zullen schrijven", aldus Hamilton, die teamgenoot is geworden van de Monegask Charles Leclerc.

De laatste wereldkampioen in een Ferrari was in 2007 Kimi Räikkönen. De Fin won de slotrace van dat seizoen en eindigde nipt voor debutant Hamilton, die als ranglijstaanvoerder aan die laatste wedstrijd was begonnen, en Fernando Alonso. Een jaar later veroverde de Italiaanse renstal voor het laatst de constructeurstitel.