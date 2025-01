Wielerpeloton komt weer op gang: Van der Poel op recordjacht en zwaar WK in Afrika

Voor die Nederlanders wordt het een interessant jaar. De WorldTour-licentie van Astana staat onder druk (aan het einde van het jaar lopen de licenties af) en dus moeten er goede uitslagen gereden worden. Als het aan Poels ligt, gaat hij daarvoor zorgen in de Giro. Met etappewinst in de Ronde van Italië heeft hij in elke grote ronde een rit gewonnen. "Dan is mijn carrière compleet", zei hij daarover.

2. Record in Ronde van Vlaanderen?

Een andere Nederlander om in de gaten te houden is Mathieu van der Poel. Het vizier van de onttroonde wereldkampioen gaat dit jaar vooral op het voorjaar, op Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen.

In die laatste koers, op 6 april, kan hij een bijzonder record pakken. Mocht hij 'Vlaanderens Mooiste' winnen, dan is dat zijn vierde keer en is hij de beste ooit in die prestigieuze koers.

Of we Van der Poel daarna gaan zien in de Tour de France is nog de vraag. Nederlands beste wielrenner kijkt meer naar de kans om dit jaar wereldkampioen mountainbike te worden.

3. De WK in Afrika

Over wereldkampioenschappen gesproken: dit jaar zijn die voor het eerst in Afrika, in Rwanda. Daar is voor de profs een loodzwaar parcours uitgestippeld van 276,5 kilometer lang met bijna 5.500 hoogtemeters.

Een kolfje naar de hand van de echte klimmers en waarschijnlijk te zwaar voor Van der Poel. Al werd hij bij de vorige WK in Zürich, waar 4.500 hoogtemeters waren, derde.