Afscheid nemen mag nu weer met 100 mensen, 'maar het blijft moeilijk'

Vanaf nu zijn er weer 100 personen welkom bij het afscheid van een dierbare. De afgelopen twee weken was dit aantal beperkt tot maximaal 30 personen, tot verdriet van veel nabestaanden.

Die tijd van moeilijke keuzes is nu weer voorbij, reageren uitvaartondernemers Caroline van Weede en Martien Weel opgelucht. "Ik leg net de telefoon neer met een familie. Hun vader is overleden en wordt komende week begraven. Ze waren zeer verheugd toen ik vertelde dat ze 100 mensen mogen uitnodigen, in plaats van 30", aldus Van Weede.

Voor de uitvaartondernemer uit Blaricum kwamen de versoepelingen als een verrassing. "Eerlijk gezegd was ik best wel verbaasd dat de maatregel weer zo snel is teruggedraaid."

De aankondiging voor de uitvaartbranche werd niet expliciet genoemd tijdens de persconferentie van afgelopen dinsdag. Uitvaartondernemer Martien Weel uit Hoorn vindt dat opmerkelijk: "Afscheid nemen is aan de orde van de dag en daarmee een wezenlijk onderdeel van ons leven."

Beide uitvaartondernemers zien het als hun taak om families snel te informeren. "Ik heb in het weekend een uitvaart besproken voor donderdag. Dinsdag kwam dit nieuws naar buiten. De familie was zeer prettig verrast, maar had in de praktijk alleen vandaag om meer mensen via Whatsapp of mail uit te nodigen. Voor het sturen van een kaart ben je te laat", zegt uitvaartverzorger Weel.

Onnatuurlijk

Het goede nieuws over de versoepeling, neemt niet weg dat de situatie tijdens een afscheid door corona nog altijd beperkt wordt. "Je kunt na afloop niets eten of drinken, tenzij het in de uitvaartlocatie zelf is. Maar je kunt niet naar je favoriete restaurant", aldus Van Weede.

Daarbij blijft het houden van 1,5 meter afstand in emotionele situaties zeer ingewikkeld, zegt Caroline. "Het is en blijft tegennatuurlijk om elkaar niet aan te mogen raken als een dierbare is overleden. Ik zie ook van dichtbij hoe het mis kan gaan."

Volgens Martien Weel kennen mensen intussen de regels. Men weet dat ze afstand moeten houden. "Maar bij een condoleance na een plechtigheid is dat heel moeilijk. Dan is het aan mij om mensen daarop te wijzen. Dat doe je liever niet, omdat je weet dat het natuurlijk is om iemand te troosten. Maar het moet wel, want het hoort bij deze gekke tijd en dat blijft nog wel even zo."