Verdachte van dodelijke steekpartijen Southport bekent schuld

De 18-jarige man die wordt verdacht van het doodsteken van drie meisjes in Southport in Engeland heeft schuld bekend. In de rechtbank zei hij vanmorgen schuldig te zijn aan de drie moorden en tien pogingen tot moord. Vandaag was de eerste dag van het proces.

Vorig jaar stak de man in juli drie meisjes van 6, 7 en 9 jaar dood tijdens een dansles. Hij was een buurtcentrum binnengelopen waar op dat moment dansjes van zangeres Taylor Swift werden geoefend. Twee volwassenen en acht andere kinderen raakten gewond.

Vlak na de steekpartij werd de man (die toen nog 17 was) aangehouden. Zijn naam werd aanvankelijk niet bekendgemaakt, omdat hij op het moment dat de misdrijven werden gepleegd nog minderjarig was. Er volgden dagenlange rellen in het Verenigd Koninkrijk.

Over de identiteit van de verdachte gingen op sociale media verhalen rond die niet klopten. Zo werd onjuiste informatie verspreid over zijn afkomst. Verhalen dat de jongen een radicaal-islamitische bootvluchteling was, werden veel gedeeld. Later bleek het te gaan om de in Cardiff geboren Axel Rudakubana, wiens ouders uit Rwanda komen.

Betogers uit rechts-radicale en rechts-extremistische hoek gingen de confrontatie aan met de politie en tegendemonstranten. Ook vielen ze moskeeën en opvangplekken voor asielzoekers aan. Zeker 1200 mensen werden opgepakt na de rellen. Honderden van hen zijn inmiddels veroordeeld tot straffen die oplopen tot maximaal negen jaar cel.

Al-Qaida

Tot nu toe had verdachte steeds zijn mond gehouden. Net als op de vorige zittingen wilde hij niets zeggen. Dat veranderde toen de lijst met aanklachten tegen hem werd voorgelezen. Op alle zestien aanklachten antwoordde hij schuldig te zijn.

Naast het bekennen van de moorden en de pogingen daartoe, zei Rudakubana schuldig te zijn aan het produceren van het dodelijke gif ricine. In het huis waar hij met zijn ouders woonde, is een trainingshandleiding van terreurorganisatie al-Qaida gevonden.

Rudakubana heeft bekend dat hij het al-Qaidamateriaal in bezit had. Toch beschouwt de politie de moorden op de meisjes niet als een daad van terrorisme, mede omdat nog steeds niet duidelijk is wat het motief was

De rechter die de zaak behandelt, heeft al gezegd dat een levenslange gevangenisstraf onvermijdelijk is. De getroffen families waren vandaag niet aanwezig. Zij zijn er morgen bij. Donderdag doet de rechter uitspraak.