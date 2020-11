Judoka's kiezen voor 'risicootje' door deel te nemen aan EK in Praag

"Ik vind het heel goed dat iedereen zijn eigen keuze heeft kunnen maken", zegt Frank de Wit. De 24-jarige De Wit, in 2017 winnaar van het grandslamtoernooi van Parijs, komt uit in de klasse tot 81 kilogram.

Alleen Kim Polling besloot het risico niet te nemen in verband met de coronapandemie. Henk Grol zou wel meegaan, maar juist hij werd positief bevonden op corona. De rest van de judoploeg strijdt van donderdag tot en met zaterdag in een sterk bezet veld om de EK-medailles.

Engeland trok zich terug, maar dat was de enige collectieve afmelding waarmee de EK judo te maken kreeg. De Nederlandse judoka's mochten zelf beslissen of ze wilden afreizen naar Praag. "We hebben het gevoel dat we het aankunnen, dat we het kunnen overzien", laat Tjaart Kloosterboer, directeur topsport bij de judobond, weten.

Toch besloot de 25-jarige Van Dijke, uitkomend in de klasse tot 70 kilogram, ook het risico te nemen. "Ik heb heel veel zin om te judoën en wil graag weten waar ik sta. Het is ook een goede graadmeter voor de Spelen. Dat heeft de doorslag gegeven."

Sanne van Dijke heeft wel even getwijfeld over haar deelname aan het toernooi. "Er staat een goed protocol, maar het brengt altijd risico's met zich mee."

Op NOS.nl en in de NOS-app doen we dagelijks verslag van de EK judo, inclusief samenvattingen. Die zijn ook te zien in het Sportjournaal op NPO 1.

De Wit besloot daarentegen wel het vliegtuig te pakken naar Tsjechië. "Het is allemaal al zo anders in deze coronatijd. Ik wil het liefst zoveel mogelijk doen op de manier zoals ik dat voorheen ook deed op toernooien."

Op weg naar de EK heeft Van Dijke wel geprobeerd zo veel mogelijk risico's te vermijden. "Mijn trainingsmaatje Geke (Van den Berg, red.), de coach en ik gaan met een busje naar Praag. De kans dat je in een vliegtuig besmet raakt, is misschien niet supergroot, maar ik wil er alles aan doen om niet besmet te raken. Als ik dan toch corona krijg, is het buiten mijn macht om gebeurd."

Het Europese titeltoernooi is niet het eerste grote judotoernooi sinds de coronacrisis. Het seizoen werd hervat met een Grand Slam in Boedapest, waar De Wit als vijfde eindigde. De Nederlander moest wel wennen aan judoën in coronatijd.

"We moeten met een mondkapje naar de mat lopen. We hebben elkaar dan vervolgens vier minuten vast en dan mag je elkaar geen hand geven. Dat is het enige wat het soms niet fijn maakt om in deze periode wedstrijden te judoën. Maar fysiek voelde het allemaal heel goed", zegt De Wit.

Chasan Chalmoerzajev, olympisch kampioen van 2016, versperde De Wit de weg naar het goud en in de herkansingsronde verloor hij van Saeid Mollaei, de wereldkampioen van 2018. "De coronatijd was zonde, ik zat net in een goede flow richting de Spelen. Die flow probeer ik nu weer op te pakken."

Afmelding Grol

Grol, een van de Nederlandse medaillekandidaten, moest zich maandag afmelden voor de EK vanwege een positieve coronatest. "Voor de Nederlandse ploeg is het heel erg zonde dat Henk niet meegaat", vindt De Wit. "Hij is toch een beetje de leidende figuur."

De vorige jaren was Grol in totaal goed voor liefst negen EK-medailles. Maar ook zonder de zwaargewicht zijn er Nederlandse medaillekandidaten in Praag. De Wit: "Een medaille zit er sowieso in. Iedereen die meedoet aan het toernooi, daar heb ik al eens van gewonnen. Dus het is zeker realistisch. Het zou een hele mooie beloning zijn voor het werk dat ik er ook in de coronaperiode altijd in heb gestoken."