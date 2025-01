Biden verleent preventief gratie om wraak van Trump te voorkomen

Een dergelijke preventief pardon, dat personen vooraf vrijpleit voor zaken waar ze nog niet eens voor zijn aangeklaagd of vervolgd, is een ongekende stap. Over het algemeen verleent een president pas gratie als iemand al onvoorwaardelijk is veroordeeld. Deze stap van Biden is enigszins vergelijkbaar met het pardon dat president Ford zijn voorganger Nixon gaf om vervolging voor het Watergateschandaal te voorkomen.

Er was de afgelopen weken in Washington al gespeculeerd of Biden zich aan zo'n vergaande maatregel zou wagen. Critici waarschuwden voor de precedentwerking die ervan uit zou gaan. Ook zou gratie kunnen overkomen als een schuldbekentenis. In zijn aankondiging onderstreept Biden dat daar pertinent geen sprake van is.

Trump had in socialemediaberichten, toespraken en interviews aangekondigd tegenstanders te willen aanpakken. Zo zei hij dat vicepresident Harris opgesloten zou moeten worden omdat ze te weinig deed aan illegale immigratie en zinspeelde hij ook op de aanstelling van een speciaal aanklager om zijn voorganger Biden en zijn familieleden te onderzoeken.

Biden koos er uiteindelijk niet voor Harris of zichzelf een preventief pardon te geven. Wel brak hij vorig jaar zijn belofte om zijn eigen zoon Hunter geen gratie te verlenen: nog voordat een rechter hem kon vonnissen voor verbodenwapenbezit wendde Biden zijn macht aan om zijn zoon uit de gevangenis te houden.