Bergkamp ontvangt oeuvreprijs voor 'exceptionele bijdrage aan het Engelse voetbal'

Dennis Bergkamp is in Londen nog eens in het zonnetje gezet voor zijn bijdrage aan het Engelse voetbal. De 55-jarige ex-voetballer nam op een galadiner van de Football Writers' Association (FWA) een oeuvreprijs in ontvangst.

Na vele Britse grootheden is Bergkamp de eerste Nederlander wiens oeuvre door de FWA wordt geëerd. De Tribute Award wordt sinds 1983 jaarlijks uitgereikt aan (voormalig) voetballers of trainers die een "exceptionele bijdrage aan het Engelse voetbal" hebben geleverd.

De voormalig aanvaller van Arsenal nam de lofzang zondagavond in ontvangst in het bijzijn van onder meer oud-ploeggenoten Ian Wright en Thierry Henry. Ook hun voormalige trainer Arsène Wenger was present. De namen van Henry (2011) en Wenger (2005) prijken al op de lange lijst van eerdere winnaars van de award.