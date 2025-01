Nederlander (19) stapt na ruzie uit auto en wordt doodgereden

Bij een ongeluk op een Duitse snelweg is een 19-jarige Nederlander om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag op de A30 bij Isterberg, net over de grens bij Enschede.

Volgens een politiewoordvoerder kwam het slachtoffer uit Vriezenveen. Ze spreekt van een "ongelukkig ongeval".

Het slachtoffer reed halverwege de nacht samen met een 32-jarige man die in Spanje woont, terug naar Nederland. Ze waren bij een nachtclub in het stadje Schüttorf geweest, niet ver van de grens.

Onderweg kreeg het tweetal ruzie. De bestuurder zette de auto stil op de vluchtstrook en de 19-jarige stapte uit. Daar werd hij aangereden door een passerende auto. De man overleed ter plekke aan zijn verwondingen.

De man uit Spanje is door de Duitse politie ondervraagd, maar wordt nergens van verdacht. In de auto die de man aanreed zaten vier mensen. Zij raakten volgens de politie lichtgewond.