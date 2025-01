Vervoerbedrijf RET biedt stroom aan andere bedrijven: 'zie het als een verlengsnoer'

Om het overvolle stroomnetwerk een beetje te ontlasten, biedt vervoersbedrijf RET vanaf vandaag stroom aan andere partijen vanuit het eigen stroomnet. Het bedrijf heeft in de omgeving Rotterdam een heel netwerk liggen waar metro's gebruik van maken, jaarlijks gaat er 90.000 megawattuur door het RET-net heen, maar tijdens daluren en in de nacht, maken de voertuigen amper gebruik van de beschikbare stroom.

Op die momenten kunnen andere partijen gebruikmaken van het netwerk. Volgens RET-directeur Linda Boot moeten mensen het zien als een verlengsnoer. "In een huis is er een stroomnet met stopcontacten. Steek je er een broodrooster of föhn in, dan krijgen die stroom. Doe je dat niet, kun je er iets anders in steken. Zo werk het ook een beetje bij ons."

Omvormen

Een aantal jaar geleden kwam RET-medewerker Leo Vliegenthart met het idee, zegt Boot. Vorige zomer kreeg het bedrijf groen licht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om het stroomnet met andere partijen te delen. Voordat er stroom afgenomen kan worden, moest er nog wel een aanpassing komen.

"Technisch gezien is het niet heel ingewikkeld, maar je moet er wel wat voor omvormen. Er zit 700 volt op dat net, dat past niet bij laadcapaciteiten." Het vervoersbedrijf heeft daarom omvormers op het stroomnet gezet. "Dan kun je het van 700 volt spanning naar een geschikte spanning omvormen en steek je er eenvoudig een stekker in."

Er zijn ook al twee afnemers; de gemeente Rotterdam en Zuid-Hollands Landschap, die gebruiken het netwerk om elektrische voertuigen in te kunnen zetten. Rotterdam wil de beschikbare stroom gebruiken voor twee nieuwe laadpleinen.

Overvol netwerk

Nederland kampt al langer met een overvol elektriciteitsnet. Het netwerk kan op dit moment de toenemende vraag niet aan voor stroom en het terugleveren van elektriciteit door bijvoorbeeld windparken of zonneweides. Nieuwe bedrijven en huishoudens krijgen daardoor niet gelijk aansluiting op het netwerk en komen op een wachtlijst terecht. In Noord-Holland lopen bedrijven het risico om nog zeker tien jaar op de wachtlijst te staan voor een (zwaardere) aansluiting.

Volgens Boot zou het ook een mogelijkheid kunnen zijn voor steden die ook over een netwerk beschikken als dat van RET. "Het is misschien niet de oplossing, maar het helpt absoluut."