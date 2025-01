Levenslang voor verkrachting en moord arts in India

In India heeft een vrijwilliger van de politie een levenslange celstraf gekregen in een geruchtmakende moord- en verkrachtingszaak. Het lichaam van het slachtoffer, een 31-jarige arts in opleiding, werd in augustus gevonden in een ziekenhuis in Kolkata. Het geweld leidde landelijk tot grote verontwaardiging.

De vrouw had zich na haar werk teruggetrokken in een ruimte van het ziekenhuis om daar te gaan slapen. Uren later troffen collega's haar ernstig toegetakelde lichaam aan.

De verdachte, een politievrijwilliger van 33 jaar, werd snel aangehouden. Volgens de politie was hij die avond dronken het ziekenhuis binnengegaan, waar hij stuitte op de slapende arts in opleiding. Vervolgens verkrachtte en wurgde hij haar.

Staking en betogingen

Na de moord legden artsen en verpleegkundigen in heel India uit protest gedurende meerdere weken het werk neer. Ze eisten meer veilige werkplekken voor vrouwen in ziekenhuizen.

De stakende artsen kregen steun van andere betogers, die massaal de straat op gingen om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen.

Geen doodstraf

Tijdens de rechtszaak bleef de verdachte volhouden dat hij onschuldig is. Hij was er naar eigen zeggen in geluisd. De rechter oordeelde echter dat er genoeg bewijs tegen hem is.

De federale politie, die de zaak had onderzocht, had gepleit voor de doodstraf. Maar de rechter wees erop dat die alleen mag worden opgelegd in "de zeldzaamste van zeldzame gevallen" en daar was in dit geval volgens hem geen sprake van.