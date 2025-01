Wouda keert terug als bondscoach van Nederlandse langeafstandszwemmers

De afgelopen jaren werkte hij aan het project 'Wisselslag 2032', dat als doel heeft om de wisselslag meer te promoten en ook een of meerdere wisselslagzwemmers aan de start te krijgen bij de Olympische Spelen van Brisbane.

Die functie combineerde hij tot en met de Olympische Spelen in Parijs met het bondscoachschap van van de Nederlandse triatleten.

"We zijn ontzettend blij dat Marcel Wouda weer fulltime bij ons aan boord is. Met zijn kennis en ervaring is hij een enorme versterking voor de coachingstaf van onze elitezwemmers, zowel in het zwembad als open water", reageert Sjors Lommerts, technisch directeur van de KNZB.