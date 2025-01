Boer uit Zeewolde geeft land ter waarde van miljoenen euro's weg aan stichting

Een voormalig melkveehouder uit Zeewolde geeft twintig hectare van zijn land weg. De grond met een geschatte waarde van bijna vier miljoen euro schenkt hij aan een stichting voor natuurlijkvriendelijke landbouw.

Toen Jeroen van Steen nog melkveehouder was, groeide zijn bedrijf naar zo'n 200 koeien en 120 hectare grond. Maar na jaren van intensief boeren koos hij voor een andere koers. Hoewel hij geen melkveehouder meer was, had hij nog wel de grond. Een deel daarvan gebruikte hij al om onder meer een voedselbos aan te planten.

Maar nu wil hij nog een stap verder gaan. Twintig van de vijftig hectare die hij nog heeft, besloot hij daarom weg te geven. "Van delen word je blij hè, delen is natuurlijk vermenigvuldigen zeg maar", vertelt Van Steen aan Omroep Flevoland. "Dat is een andere manier van vermenigvuldigen dan denken van: ik wil meer koeien of meer grond."

Zekerheid voor de toekomst

De grond gaat naar Stichting BD Grondbeheer, die is opgericht om natuurlijkvriendelijke landbouw uit te breiden en te behouden voor de toekomst. Toen de stichting 45 jaar geleden werd opgericht, kreeg die al zes hectare grond geschonken. Een woordvoerder laat weten dat het heel bijzonder is dat er nu, zo veel jaar later, weer zo'n groot cadeau wordt gegeven.

Wanneer de grond eenmaal in handen is van deze organisatie, mag die volgens Van Steen nooit meer worden doorverkocht. Het land wordt verpacht aan boeren die natuurlijkvriendelijk te werk gaan. Door de gift is hij er zeker van dat het land voor altijd goed benut blijft, zegt hij.

Zelfs wanneer de grond in de toekomst ooit onteigend zou worden, dan geeft deze constructie volgens Van Steen zekerheid. "Als de grond ooit onteigend zou worden, omdat het Rijk hier bijvoorbeeld een vliegbasis of munitieopslag wil bouwen, dan kan de stichting met dat geld op een andere plek een zelfde stuk grond zo inrichten", legt hij uit.

De schenking is overigens nog niet helemaal rond, want bij de overdracht moet aan de Belastingdienst drie ton worden betaald. De stichting probeert dit bedrag via crowdfunding bij elkaar te krijgen. De voormalig melkveehouder is ondertussen een rijker mens geworden door het weggeven van zijn land, vindt hij. Daarom kijkt hij uit naar het voorjaar wanneer het land officieel van eigenaar wisselt.