NOS Voetbalpodcast #126: 'Het is avontuurlijker dan onder Koeman'

Dat beaamt ook Roelfs. "De Boer heeft veel risico genomen in Italië, het is gedurfd om Oranje anders neer te zetten met een aanvallend middenveld", zegt de commentator. "Hij gaat echt voor de winst, dat vind ik positief."

Grueter is wel te spreken over De Boer. "De resultaten vielen niet mee, het spel werd in Bergamo in de uitwedstrijd tegen Italië pas echt interessant."

In de NOS Voetbalpodcast bespreekt presentator Arno Vermeulen de wedstrijd met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en Jan Roelfs. Het verdedigende - of juist aanvallende - systeem, de keeperskwestie, het naderende EK en de keuzes van bondscoach Frank de Boer komen aan bod.

Het was niet genoeg voor een plek bij de laatste vier in de Nations League, maar de overwinning op Polen woensdagavond zal toch voor een positief gevoel hebben gezorgd bij het Nederlands elftal. Oranje bouwde een vroege 1-0 achterstand om in een 2-1 zege .

Als Vermeulen stelt dat het onder De Boer een stuk avontuurlijker is dan onder Koeman knikt iedereen instemmend. Toch heeft het avontuurlijke niet meer opgebracht dan een tweede plaats in de Nations League-poule. Geen plek in de finaleronde dus.

"Dat worden wel mooie wedstrijden, met Spanje, Italië, Frankrijk en België", zegt Elshoff. Volgens Roelfs is dat nu ook de top van Europa. "Het was mooi geweest als Nederland zich had geplaatst, maar Italië was beter in deze groep."