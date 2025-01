Makkelie erkent fouten arbitrage: 'Laatste weken niet goed, dat blijft hangen'

"Tot een week voor de winterstop hebben we een goed seizoen gehad, maar de laatste weken gaat het niet helemaal goed", erkent de Nederlandse toparbiter Danny Makkelie zondagavond in NOS Studio Voetbal. "Dat blijft wel hangen."

Afgelopen zaterdag werd bij PEC Zwolle - PSV (3-1) een doelpunt van de thuisploeg onterecht afgekeurd. PEC-invaller Nick Fichtinger kopte binnen, maar na ingrijpen van de VAR werd de goal vanwege hinderlijk buitenspel van Dylan Mbayo door arbiter Jeroen Manschot afgekeurd.

'Haastige spoed is zelden goed'

Wat de VAR over het hoofd had gezien, was de positie van Noa Lang verderop. Daardoor was geen sprake van buitenspel. "Een foute beslissing", erkent Makkelie. "Doordat de VAR gaat inzoomen, verdwijnt Noa Lang uit beeld. Dat kan je scheidsrechter Manschot niet kwalijk nemen."

"Dat mag niet gebeuren, maar is gebeurd", zegt Makkelie. "Heel vervelend. Wat we zien, is dat de checks door de VAR te snel worden gedaan. Haastige spoed is zelden goed. Neem de tijd, gebruik alle camera's. Heel eerlijk: als arbitrage mogen we blij zijn dat PEC heeft gewonnen. anders hadden we een groot probleem gehad."