Twee tieners verdronken bij populaire zwemplek Australië

Twee tieners, een jongen en meisje van 17, zijn verdronken in Australië. Het duo was gisteren bij Wappa Falls, een populaire zwemplek in het oosten van het land, toen het meisje door een sterke stroming werd meegesleurd. Door hevige regenval in het weekend was de stroming sterker was dan normaal.

De jongen sprong het water in om het meisje te redden, maar beiden verdwenen onder water. Lokale autoriteiten zetten daarna een grote zoek- en reddingsoperatie op touw. Een uur nadat de twee tieners kopje onder waren gegaan, werd het lichaam van het meisje gevonden. Een aantal uren later troffen duikers het lichaam van de jongen aan.

Vaker doden

Het is niet de eerste keer dat er slachtoffers vallen bij Wappa Falls. In 2022 verdronk een vader die zijn zoon probeerde te redden. In 2010 en 2007 kwamen er twee jongens om het leven. De Wappa-watervallen liggen dicht bij een dam, de Wappa-dam.

Volgens lokale media kan het er gevaarlijk worden bij hevige regenval. Water uit het stuwneer achter de dam stroomt dan over en veroorzaakt een sterke stroming bij de zwemplek stroomafwaarts. Er staan waarschuwingsborden bij de watervallen.

Meer aandacht

Afgelopen weekend was er 40 millimeter water gevallen in de omgeving. Seqwater, een regionale overheidsinstantie verantwoordelijk voor het waterbeheer van de dam, had al gewaarschuwd voor gevaarlijke situaties.

De vader van de omgekomen jongen wil dat de autoriteiten meer doen om slachtoffers te voorkomen. "Er gebeurt een ongeluk en dan zeggen ze: 'lees de waarschuwingsborden', maar er wordt er niets afgezet", zei hij tegen ABC News. "Ze kunnen veel meer doen dan een paar kleine bordjes neerzetten met 'gevaarlijk water'."

Seqwater zegt geen bevoegdheid te hebben over de openbare toegang tot de zwemplek. Wappa Falls is afgesloten voor het publiek, er loopt nog een politieonderzoek.