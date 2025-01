Vanavond op tv: Inauguratie Donald Trump

Wat te verwachten van Trump 2.0?

Donald Trump wordt vandaag geïnaugureerd als 47e president van de Verenigde Staten. Hij heeft beloofd voortvarend aan de slag te gaan en gelijk een groot aantal decreten te ondertekenen. Dat is niet ongebruikelijk voor nieuwe presidenten maar verwacht wordt dat Trumps bevelen een schokgolf teweeg zullen brengen.

In de uitzending bespreken we al het nieuws rond de inauguratie met Amerika-kenner Koen Petersen en correspondent Marieke de Vries. We peilen de stemming over de nieuwe president in Den Haag, Brussel en Jeruzalem. Met de beroemde Schotse historicus Niall Ferguson kijken we vooruit naar het tweede Trump-tijdperk. Ferguson was niet altijd overtuigd van Trump, maar is inmiddels verkocht.

De inauguratie is vanaf 16.50 uur live te volgen via de NOS-app, NOS.nl en op NPO 1.