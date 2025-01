Acht doden bij brand in verzorgingshuis voor ouderen in Servië

In Servië zijn acht mensen omgekomen bij een brand in een verzorgingshuis voor ouderen. Het vuur ontstond vannacht rond half vier aan de rand van de hoofdstad Belgrado. Om de brand te blussen, waren tientallen brandweerlieden en elf brandweerwagens uit de omgeving aanwezig.

Zeven mensen zijn gewond naar een ziekenhuis gebracht. Een vrouw is er slecht aan toe en ligt aan de beademing. Ze heeft verschillende brandwonden en rook ingeademd. Twee mannen hebben ook gevaarlijke stoffen binnengekregen.

Dertien mensen werden geëvacueerd, voor hen is noodopvang geregeld, schrijft de Servische publieke omroep RTS.

In het pand zouden dertig mensen aanwezig zijn geweest, maar de politie heeft nog geen officiële verklaring gegeven. Premier Vucevic heeft zijn medeleven betuigd aan de nabestaanden. Ook zei hij te hopen dat de gewonden spoedig zullen herstellen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken zei tegen RTS dat de brand waarschijnlijk is aangestoken. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat dat is gebeurd door een bewoner van het verzorgingshuis zelf. Het ministerie voegde daaraan toe dat het verzorgingshuis beschikte over alle benodigde vergunningen en het ook voldeed aan de brandveiligheidseisen.