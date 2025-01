Rotgevoel overheerst na EK shorttrack, bondscoach wil niet wijzen naar agressieve Italianen

Er is Kerstholt veel aan gelegen om zo snel mogelijk weer een scherpe en fitte Poutsma in te kunnen zetten. Om die reden zette hij haar - ondanks het gebrek aan wedstrijdritme - toch in tijdens de finale. "Als het een niet zo goede rijder was geweest, dan had ik het niet gedaan. Maar zij is wel de wereld- en olympisch kampioen aflossing. We hebben haar nodig."

Beperkte poule

De poule aan schaatssters is beperkt, zeker nu Angel Daleman en Suzanne Schulting zich voorlopig op de langebaan richten en Yara van Kerkhof haar carrière heeft beëindigd.

Kerstholt moest het tijdens de afwezigheid van Poutsma doen met een vast kwartet: Zoë Deltrap, Diede van Oorschot en Xandra en Michelle Velzeboer. "Nu Selma terug is, hebben we in ieder geval ook weer een reserve, waardoor we kunnen rouleren. We hebben nu vijf vrouwen die een goede aflossing kunnen rijden. Dat geeft mij wat meer geruststelling."