Bibberende Sinner zonder warming-up langs Rune, Shelton kwartfinalist na opgave Monfils

Tussen de onderbrekingen door zorgden de nummer 1 van de wereld en Rune voor vermaak. Bij een gelijke stand in de derde set dreven zij elkaar tot het uiterste met een punt dat pas na 37 slagen werd beslist. Sinner pakte het punt, waarna beide mannen onder een daverend applaus op hun racket leunden om even bij te komen.

"Het was heel zwaar. Ik wist dat Holger al lange, zware partijen achter de rug had, dat gaf me vertrouwen dat ik kon winnen als ik er mentaal in kon blijven", zei Sinner, die zijn zege voor negentig procent toeschreef aan de steun van het publiek.

Nadat hij de derde set met 6-3 had gewonnen, trok hij de vierde set ook naar zich toe.