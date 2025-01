Minister Heinen: witwascontrole door banken is vastgelopen

De regels voor banken om te controleren of hun klanten geen crimineel geld hebben of overmaken zijn doorgeslagen. Dat schrijft minister Heinen van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De witwascontroles kosten banken jaarlijks 1,4 miljard euro. Ook hindert de strakke uitvoering van de regels consumenten en bedrijven in het openen van een betaalrekening, aldus Heinen in de brief waarin hij zijn visie op de financiële sector uiteenzet.

Volgens Heinen is de huidige werkwijze "vastgelopen", nu banken gezamenlijk 13.000 medewerkers in dienst hebben om alle transacties in de gaten te houden en om ongebruikelijke patronen te signaleren. Dat komt neer op één op de vijf bankmedewerkers.