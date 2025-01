Zorgen bij PostNL groeien, minder kerstpost verstuurd

De problemen bij de divisie van PostNL die brievenbuspost bezorgt houden aan. In december, doorgaans de drukste maand voor brievenbuspost, werden minder kerstkaarten verstuurd dan vooraf was verwacht. Daarmee zal het bedrijfsonderdeel over 2024 in de rode cijfers duiken, zo maakte PostNL vanmorgen bekend.

PostNL noemt de financiële resultaten van de brievenpostdivisie in de laatste drie maanden van vorig jaar "onvoldoende". Naast de tegenvallende kerstpost werd er ook meer post verstuurd die niet binnen 24 uur bezorgd hoefde te worden. Brieven die later bezorgd mogen worden zijn goedkoper om te versturen.

Ondertussen stegen de loonkosten bij PostNL door. Dat kwam onder meer door personeelstekorten en een hoger ziekteverzuim. "Hierdoor was het resultaat in december nauwelijks toereikend om het verlies van de rest van het jaar te compenseren", meldt PostNL. Bij de brievenpostdivisie viel de winst over heel 2024 ruim 30 miljoen euro lager uit dan een jaar eerder.

Meer zorgen

Hoewel de pakketbezorging een volumegroei van 10,5 procent kende, groeien ook daar de zorgen voor PostNL. Want ook hier was vooraf op meer gerekend. Ook eisen steeds groter wordende klanten steeds meer korting.

De update van PostNL over de laatste drie maanden verschijnt een maand voordat het bedrijf de jaarcijfers publiceert. Met de tussenresultaten in de hand doet het postbedrijf opnieuw een oproep om de postwet aan te passen. De verplichting om brievenbuspost binnen 24 uur te moeten bezorgen terwijl mensen steeds minder post versturen vindt PostNL een bedrijfsmodel dat "niet meer houdbaar" is.

Om kosten te besparen wil PostNL de brievenbussen overdag al gaan legen.