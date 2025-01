Keys te sterk voor Rybakina, treft Svitolina in kwartfinales Australian Open

Madison Keys is voor de vierde keer doorgedrongen tot de kwartfinales op de Australian Open. De 29-jarige Amerikaanse deed dat door de als zesde geplaatste Jelena Rybakina met 6-3, 1-6, 6-3 aan de kant te zetten.

In de kwartfinales is Elina Svitolina de tegenstander van Keys. De Oekraïnse won in twee sets van Veronika Koedermetova: 6-4, 6-1.

Keys is als negentiende geplaatst, maar dankzij haar toernooizege in Adelaide is ze al opgeklommen tot de twaalfde plek op de wereldranglijst. Ook de in Moskou geboren Kazachse leek in vorm, want ze stond nog geen set af in Melbourne.