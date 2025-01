Trein botst op graafmachine bij Bunnik, hele dag geen treinen

NS zegt dat de verstoring duurt tot zeker morgen 05.00 uur. Eerder werd gemeld dat de verstoringen tot vandaag 10.30 uur zouden duren, maar dat loopt uit vanwege de schade aan de infrastructuur.

Het is niet duidelijk of er een melding is gedaan bij de NS over het voertuig op het spoor en of de machinist was gewaarschuwd. Het verdere onderzoek loopt.

'Enorm veel geluk gehad'

ProRail heeft met de bestuurder van de graafmachine gesproken en zegt dat de man ongedeerd is gebleven. "Zijn motor viel uit toen hij op het spoor stond. Hij kon nergens heen en heeft enorm veel geluk gehad", zegt de woordvoerder tegen RTV Utrecht. "Hij heeft de klap gevoeld, maar is heelhuids uit het voertuig gekomen. Ik heb de foto gezien van de voorkant van de trein, het had veel erger kunnen zijn", aldus de woordvoerder.

De passagiers in de trein zijn inmiddels opgehaald. "Het is een ravage", zegt de woordvoerder. "We hebben nog veel tijd nodig om het allemaal op te ruimen." Een inzittende van de trein vertelt bij RTV Utrecht over het ongeluk. "De klap was enorm. Er werd een noodrem ingezet. Het was hartstikke donker, je hebt geen idee wat er gebeurt", zegt hij. "We hebben ongeveer een uur in de trein moeten wachten op evacuatie en daarna nog een half uur op alternatief vervoer."

Voorschoten

In april 2023 botste een goederentrein van DB Cargo op een kraanvoertuig van BAM. Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. De bestuurder van de kraan, een man van 65, kwam daarbij om het leven. De kraan, of brokstukken daarvan, kwamen op een ander spoor terecht. Een Intercity van de NS botste daarop. Dertig van de vijftig passagiers raakten gewond.

Justitie concludeerde vorig jaar dat het om een ongeluk ging. Het OM besloot niemand strafrechtelijk te vervolgen.