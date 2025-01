Botsing tussen trein en graafmachine bij Bunnik, reizigers geëvacueerd

Tussen Utrecht en Bunnik is een passagierstrein van de NS tegen een graafmachine gebotst. De treinmachinist is lichtgewond geraakt. Dat meldt de NS. Er zijn geen passagiers gewond geraakt.

Ongeveer 25 reizigers die richting Arnhem reisden, moeten worden geëvacueerd. Het vervoersbedrijf heeft daarvoor bussen ingezet. Het is nog niet duidelijk waar de reizigers worden opgevangen.

NS meldt dat de trein ernstig beschadigd is en stilstaat. Of de trein zelf nog kan rijden wordt onderzocht. Waardoor het ongeluk heeft kunnen gebeuren en waarom de graafmachine op het spoor stond, is nog onduidelijk.

Vanwege de aanrijding rijden er in beide richtingen geen treinen tussen Utrecht Vaartsche Rijn en Driebergen-Zeist. NS adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen voor een alternatieve route. De verstoring duurt naar verwachting tot 10.30 uur.

Voorschoten

In april 2023 botste een goederentrein van DB Cargo op een kraanvoertuig van BAM. Het ongeluk gebeurde rond 03.30 uur. De bestuurder van de kraan, een man van 65, kwam daarbij om het leven. De kraan, of brokstukken daarvan, kwamen op een ander spoor terecht. Een Intercity van de NS botste daarop. Dertig van de vijftig passagiers raakten gewond.

Justitie concludeerde vorig jaar dat het om een ongeluk ging. Het OM besloot niemand strafrechtelijk te vervolgen.