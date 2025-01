Wekdienst 20/1: Trump begint aan tweede termijn presidentschap • Tweede dag van de wapenstilstand Gaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de storingen op en werkzaamheden aan het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt Donald Trump rond 18.00 uur Nederlandse tijd geïnstalleerd als de 74e president van de VS. Dat vindt binnen plaats vanwege de kou. Trump en zijn vicepresident J.D. Vance worden beëdigd in de Rotunda van het Capitool. Die ruimte wordt vooral gebruikt voor ceremoniële evenementen. De laatste keer dat de inauguratie van een Amerikaanse president binnen plaatsvond was die van Ronald Reagan in 1985.

Het is dag twee van de tijdelijke wapenstilstand tussen Hamas en Israël. De toevoer van hulpgoederen naar Gaza komt inmiddels op gang. Het is niet duidelijk of de goederen op de plek van bestemming aankomen, de infrastructuur is door de vele Israëlische bombardementen verwoest of zwaar beschadigd.

In Engeland begint de rechtszaak tegen een tiener die vorig jaar drie meisjes doodstak in de plaats Southport. De steekpartij leidde tot grote onrust en gewelddadige rellen in het Verenigd Koninkrijk.

Het is Blue Monday, zogenaamd de meest deprimerende dag van het jaar. De campagne '30 dagen zonder klagen start vandaag'. Mensen worden uitgedaagd om een maand lang niet te klagen. De campagne is overgewaaid uit België.

Wat heb je gemist?

Israël heeft de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurde zo'n zeven uur nadat Hamas de eerste drie Israëlische gijzelaars had vrijgelaten. De ruil was onderdeel van de deal rondom het staakt-het-vuren dat gisteren is ingegaan.

Onder luid gejoel en knallend vuurwerk van Palestijnen die buiten stonden te wachten reden witte bussen vol met gevangenen door de poorten van de Ofer-gevangenis, net buiten Ramallah op de Westelijke Jordaanoever.

Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. Ze zaten vast omdat ze een gevaar zouden vormen voor de veiligheid van Israël. Ze werden onder meer verdacht van moord en in andere gevallen van het gooien van stenen. Volgens persbureau Reuters zijn de meeste recent opgepakt en nog niet veroordeeld.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump op feest voorafgaand inauguratie: 'einde aan invasie immigranten': Op een groot 'Make America Great Again'-feest beloofde Trump dat hij in de eerste uren na zijn aantreden verschillende maatregelen zal doorvoeren.

Staatscommissie: aanpak discriminatie door overheid moet beter. De Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme, die ingesteld is na het toeslagenschandaal, vindt dat de overheid nog niet structureel werk maakt van het tegengaan van discriminatie in de publieke dienstverlening.

Tachtig doden na bloedige aanvallen Colombiaanse rebellengroep ELN. Gevechten tussen ELN (National Liberation Army) en de FARC om de controle over de strategische regio met cocaplantages, hebben vaker doden tot gevolg.

En dan nog even dit:

Steeds meer mensen worden opgelicht door nepagenten, vooral 70-plussers. Het afgelopen jaar kreeg de politie ruim 8000 meldingen. In 2023 waren dat er nog 544. Daders zoeken telefonisch contact op met slachtoffers en beweren dat hun gegevens zijn aangetroffen bij inbrekers. De politie geeft tips over hoe je een nepagent kunt herkennen.