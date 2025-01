Trump op feest voorafgaand inauguratie: 'einde aan invasie immigranten'

In de Amerikaanse hoofdstad Washington DC is een groot 'Make America Great Again'-feest gehouden, om de aanstaande inauguratie van Donald Trump te vieren. In een toespraak beloofde Trump dat hij in de eerste uren na zijn aantreden verschillende maatregelen zal doorvoeren. Hij herhaalde vooral eerder gemaakte uitspraken.

Hij zei onder meer "een eind aan de invasie van immigranten" te willen maken. "Miljoenen mensen zijn binnengekomen, onder hen veel moordenaars. Heel snel zullen we met de grootste deportatieoperatie ooit beginnen", riep hij onder luid gejuich van zijn aanhangers.

Op de zogenoemde Victory Rally in de Capital One Arena kondigde hij verder aan "binnen enkele uren vier lange jaren van verval" te gaan afsluiten. "We gaan welvaart, waardigheid en trots brengen en een eind maken aan een falende en corrupte regering." Het "radicale woke links" zal uit het leger en de regering verwijderd worden, zo zei Trump.

"We gaan ze de beste eerste dag, de grootste eerste week en de meest buitengewone eerste honderd dagen van welk presidentschap dan ook in de Amerikaanse geschiedenis geven", aldus de aankomend president.