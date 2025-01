Trump op feest voor inauguratie: 'Einde aan invasie immigranten'

Volg de inauguratie van Trump live bij de NOS

Via de NOS blijf je de hele dag op de hoogte van het laatste nieuws over de inauguratie van Donald Trump.

Kijk vanaf 16.50 uur live naar de speciale uitzending over de inauguratie. In de uitzending schakelen we live met Washington, onze correspondenten en Amerikaspecialist Laila Frank, die in de studio zit. De inauguratie is rond 18.00 uur.

De uitzending is live te volgen via de NOS-app, NOS.nl en NPO 1. Ook op NPO Radio 1 is de inauguratie live te volgen.