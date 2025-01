Israël laat 90 Palestijnse gevangenen vrij als onderdeel deal met Hamas

Israël heeft de eerste 90 Palestijnse gevangenen vrijgelaten. Dat heeft de Israëlische gevangenisdienst bekendgemaakt. De vrijlating gebeurde zo'n zeven uur nadat Hamas drie Israëlische gijzelaars had vrijgelaten. De ruil was onderdeel van de deal rondom het staakt-het-vuren dat gisteren is ingegaan.

Onder luid gejoel en knallend vuurwerk van Palestijnen die buiten stonden te wachten reden witte bussen vol met gevangenen door de poorten van de Ofer-gevangenis, net buiten Ramallah op de Westelijke Jordaanoever. Sommigen zijn naar huis in Ramallah en Oost-Jeruzalem gebracht, schrijft The Times Of Israel.

Het Israëlische leger zou eerder traangas en rubberen kogels hebben ingezet, meldt nieuwszender Al Jazeera. Er zouden zeven gewonden zijn gevallen. Vrijdag zei Israël dat er maatregelen worden genomen om publieke uitingen van vreugde te voorkomen rond de vrijlating van de Palestijnse gevangen.

Alle vrijgelaten gevangenen zijn vrouwen en minderjarigen. Ze zaten vast omdat ze een gevaar zouden vormen voor de veiligheid van Israël. Ze werden onder meer verdacht van moord en in andere gevallen van het gooien van stenen.

Prominente gevangen

Een van de prominentste vrijgelaten gevangenen is de 62-jarige Khalida Jarrar. Zij is een hooggeplaatst lid van de Palestijnse vrijheidsbeweging PFLP. In de jaren 70 was de organisatie betrokken bij kapingen en ander aanvallen op Israël. Sinds haar arrestatie in december 2023 is haar detentie steeds met zes maanden verlengd.

Ze zat vast onder het mom van 'administratieve detentie'. Volgens de Israëlische wet mogen mensen zes tot acht maanden zonder aanklacht worden vastgezet, als volgens Israëlische autoriteiten aannemelijk is dat ze een gevaar zijn voor de staatsveiligheid. Zo'n detentie kan steeds worden verlengd.

Een andere vrouw die is vrijgelaten is de 53-jarige Dalal Khaseeb. Zij is de zus van de overleden Hamas-functionaris Saleh Arouri. Hij kwam in januari vorig jaar om bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Beiroet. Ook de echtgenote van de gevangengenomen PFPL-leider Ahmad Saadat is vrijgelaten.

Later meer gevangenen en gijzelaars vrij

Gisterenmiddag werden drie Israëlische gijzelaars vrijgelaten door Hamas. De drie Israëlische vrouwen werden in de Gazastrook overgedragen aan het Rode Kruis die ze naar Israëlische strijdkrachten bracht. Aanhet begin van de avond werden ze in Israël herenigd met hun moeders, waarna ze naar het ziekenhuis werden gebracht. De drie zaten bijna 500 dagen gevangen in Gaza.

De komende zes weken worden geleidelijk 33 Israëlische gijzelaars vrijgelaten die nog vastzitten in de Gazastrook in ruil voor bijna 2000 Palestijnse gevangenen in Israël.